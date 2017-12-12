Экономика

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Курсы валют НБУ на 12 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 12 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 12 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,14 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2713,5720 гривны за 100 долларов (+2,6375);

3200,9295 гривны за 100 евро (+17,7502);

4,5810 гривны за 10 рублей (+0,0080).

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Курсы валют от НБУ

100 USD 2713.57 грн
100 EUR 3200.93 грн
10 RUB 4.581 грн


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