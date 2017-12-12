Курсы валют НБУ на 12 декабря 2017 года
12 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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12 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2713,5720 гривны за 100 долларов (+2,6375);
3200,9295 гривны за 100 евро (+17,7502);
4,5810 гривны за 10 рублей (+0,0080).
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|100 USD
|2713.57 грн
|100 EUR
|3200.93 грн
|10 RUB
|4.581 грн