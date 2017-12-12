В Харькове сразу пять трамваев временно изменят маршруты 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пер. Салтовского до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.