В Харькове сразу пять трамваев временно изменят маршруты

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом трамвайных путей.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
№6:
Южный вокзал - ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей;
(в обратном направлении): парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
№8:
ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Кошкина/ул. Морозова - парк Машиностроителей.
Кроме того, трамваи №1, 12 и 20
не будут курсировать с 9:30 до 16:00 12 декабря.
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, ул. Большой Панасовский, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому, ул. Клочковской, пр. Победы, спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой.
Это связано с асфальтированием трамвайного переезда ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра.