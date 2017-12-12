Онлайн-карта поможет добросовестным рыбакам

На Харьковщине создали интерактивную онлайн-карту зимовальных ям, где ловля рыбы в холодное время года категорически запрещена. Теперь рыбаки могут быстро и точно определить, не пристроились ли они с удочкой в запрещенном для рыбной ловли месте.

На карту наносят зимовальные ямы и нерестовые участки

Большие водоемы чаще страдают от нарушителей

Когда запрещен лов рыбы

Любой вылов рыбы на зимовальных ямах запрещен в 22 областях Украины — с 1 ноября 2017 года до начала весенне-летнего запрета 2018 года. В некоторых регионах запрет действует с середины октября. За нарушение правил рыболовства на зимовальных ямах предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности.



Кстати, помимо Харьковщины, интерактивные онлайн-карты с перечнем зимовальных ям и их географическими координатами созданы рыбоохранными патрулями еще в 11 областях Украины Речь идет о Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской областях.