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Онлайн-карта поможет добросовестным рыбакам

Онлайн-карта поможет добросовестным рыбакам
Онлайн-карта поможет добросовестным рыбакам На Харьковщине создали интерактивную онлайн-карту зимовальных ям, где ловля рыбы в холодное время года категорически запрещена. Теперь рыбаки могут быстро и точно определить, не пристроились ли они с удочкой в запрещенном для рыбной ловли месте.




На карту наносят зимовальные ямы и нерестовые участки


Как рассказал «Вечернему Харькову» ведущий государственный инспектор Рыбоохранного патруля города Харькова Алексей Чумак, который и занимался разработкой этой карты, создана она была на основании сервиса Google.

— На этой карте собраны все водоемы Харьковской области, которые зарегистрированы у нас в управлении и работают легально, и обозначены зимовальные ямы — самые глубокие места (как правило,  возле дамбы), где рыба переживает холода. То есть в этих местах наблюдается большое скопление рыбы. В осенне-зимний период вылов в этих ямах, даже на одну удочку, категорически запрещен — чтобы  не вылавливали слишком много. Определяет расположение этих зимовальных ям экологический отдел — в ХНУ им. Каразина, например,  такой есть. Проводятся научные исследования, изучается дно и т.д., — рассказывает Алексей Чумак. — У нас в регионе около 100 водоемов, и на каждом из них по одной-две зимовальных ямы. На больших водоемах их больше. Например, на Красном Осколе – целых шесть, на Печенегах в этом году оставили две, хотя раньше тоже было больше. Кроме того, на такие онлайн-карты наносятся и нерестовые участки, обозначенные красным цветом.

Это большое подспорье для добросовестных рыбаков, считает Алексей Чумак. На этой карте в удобном и понятном формате можно получить необходимую информацию, находясь непосредственно на водоеме.

— Открыл карту — и сразу видно, в разрешенной или запрещенной зоне ты находишься, где начинаются и заканчиваются границы запрещенных участков, — уточнил он.

Большие водоемы чаще страдают от нарушителей


Есть, по словам Алексея Чумака, и еще одна онлайн-карта, на которую заносятся все нарушения, которые фиксируются и протоколируются каждым инспектором.

— Там отображены точки, где это было совершено, фотографии и описание того, что там произошло, — уточняет он. — Как правило, чаще такие проступки фиксируются  на крупных водоемах. Больше всего нарушений выявляется на Краснооскольском и Печенежском водохранилищах. 

Кстати, буквально 7 декабря этого года во время рейда рыбоохранным патрулем был задержан серьезный нарушитель, который своими действиями нанес убыток рыбному хозяйству на сумму 77 тысяч гривен

— Задержал его государственный инспектор в Боровском районе – Владимир Викторович Мороз, который патрулировал Краснооскольское водохранилище с общественными инспекторами, — рассказывает Алексей Чумак. — В бинокль с берега увидели, что человек средь бела дня делает подозрительные движения, как будто снимает сети. Подождали, когда он выйдет на берег, подошли к нему, чтобы произвести осмотр, и обнаружили огромное количество рыбы. Начали пересчитывать, и оказалось, что у него около 1000 экземпляров хвостов различной рыбы, которую он незаконно вылавливать на лодке шестью сеткам. Это были лещ, сом, щука, судак, плотва и т.д. Посчитали по таксе, утвержденной Кабинетом министров, — ущерб составил около 77 тысяч гривен. Это уже тянет на уголовную ответственность.

Харьковский рыбоохранный патруль  призывает граждан соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства. Обо всех нарушениях необходимо немедленно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию рыбоохранного патруля: 099-542-03-18.
Когда запрещен лов рыбы
Любой вылов рыбы на зимовальных ямах запрещен в 22 областях Украины — с 1 ноября 2017 года до начала весенне-летнего запрета 2018 года. В некоторых регионах запрет действует с середины октября. За нарушение правил рыболовства на зимовальных ямах предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности.

Кстати, помимо Харьковщины, интерактивные онлайн-карты с перечнем зимовальных ям и их географическими координатами созданы рыбоохранными патрулями еще в 11 областях Украины  Речь идет о Черновицкой, Ивано-Франковской,  Тернопольской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской областях.

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