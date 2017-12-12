Юлия Светличная подписала соглашения по строительству метро 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Вместе с президентом Украины 11 декабря глава Харьковской облгосадминистрации приняла участие в церемонии подписания соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

— Ресурсы для дальнейшего строительства харьковского метрополитена предоставят ЕБРР и ЕИБ, — отметила глава ХОГА. — Спасибо президенту Украины, правительству и международным финансовым организациям за поддержку развития региона.



По информации Юлии Светличной, всего на строительство метро, в соответствии с подписанными соглашениями, направят около 330 млн евро: по 160 млн — от ЕБРР и ЕИБ и еще до 10 млн — из бюджета Харькова.



— Это позволит построить две станции метрополитена в направлении аэропорта, новое электродепо и приобрести новый подвижной состав — 85 вагонов, — сообщила руководитель области.



Реализация проекта начнется после подписания соответствующих соглашений КП «Харьковский метрополитен» и горсоветом.



— Сегодняшний день четко продемонстрировал доверие к Харьковщине. Работают с теми, кому доверяют и кто дает результат, — подчеркнула Юлия Светличная.