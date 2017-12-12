Суд освободил Михеила Саакашвили без меры пресечения
12 декабря 2017 г.
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12 декабря 2017 г.
Такое решение принял Печерский районный суд Киева.
"Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Саакашвили оставить без удовлетворения. Оглашение полного текста постановления назначить на 9:00 14 декабря 2017 года", - заявила судья.
Напомним, 5 декабря в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в квартире Михаила Саакашвили проходят следственные действия. Позже политику вручили подозрение и он был задержан. Однако возле дома произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками лидера "Руху новых сил". Активисты заблокировали машину с Саакашвили и освободили его.
Отметим, Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Политик несколько дней скрывался от правоохранителей в палаточном городке под Верховной Радой и был повторно задержан в пятницу, 8 декабря, на улице Отрадной в Киеве.
Супруга Михаила Саакашвили, Сандра Рулофс, считает, что "украинский суд несправедлив" и скорее всего ему властями уже продиктовано определенное решение. По мнению Рулофс, украинские власти хотят экстрадировать Саакашвили в Грузию.
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