Суд освободил Михеила Саакашвили без меры пресечения

Михаила Саакашвили (лидера "Руху новых сил") отпустили без назначения меры пресечения.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева.



"Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Саакашвили оставить без удовлетворения. Оглашение полного текста постановления назначить на 9:00 14 декабря 2017 года", - заявила судья.



Напомним, 5 декабря в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в квартире Михаила Саакашвили проходят следственные действия. Позже политику вручили подозрение и он был задержан. Однако возле дома произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками лидера "Руху новых сил". Активисты заблокировали машину с Саакашвили и освободили его.



Отметим, Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.



Политик несколько дней скрывался от правоохранителей в палаточном городке под Верховной Радой и был повторно задержан в пятницу, 8 декабря, на улице Отрадной в Киеве.



Супруга Михаила Саакашвили, Сандра Рулофс, считает, что "украинский суд несправедлив" и скорее всего ему властями уже продиктовано определенное решение. По мнению Рулофс, украинские власти хотят экстрадировать Саакашвили в Грузию.