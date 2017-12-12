Политика

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Суд освободил Михеила Саакашвили без меры пресечения

Суд освободил Михеила Саакашвили без меры пресечения
Михаила Саакашвили (лидера "Руху новых сил") отпустили без назначения меры пресечения.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

"Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михаила Саакашвили оставить без удовлетворения. Оглашение полного текста постановления назначить на 9:00 14 декабря 2017 года", - заявила судья.

Напомним, 5 декабря в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в квартире Михаила Саакашвили проходят следственные действия. Позже политику вручили подозрение и он был задержан. Однако возле дома произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками лидера "Руху новых сил". Активисты заблокировали машину с Саакашвили и освободили его.

Отметим, Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Политик несколько дней скрывался от правоохранителей в палаточном городке под Верховной Радой и был повторно задержан в пятницу, 8 декабря, на улице Отрадной в Киеве.

Супруга Михаила Саакашвили, Сандра Рулофс, считает, что "украинский суд несправедлив" и скорее всего ему властями уже продиктовано определенное решение. По мнению Рулофс, украинские власти хотят экстрадировать Саакашвили в Грузию.

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