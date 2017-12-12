Культура

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Работы юной художницы из Чугуева покорили Европу

фото: предоставлено автором

Работы юной художницы из Чугуева покорили Европу
Имя четырнадцатилетней школьницы из Чугуева Иры Шевченко прозвучало на двух художественных конкурсах – в Словакии и во Франции.
Юная художница завоевала победу и стала лауреатом первой премии в номинации «Изобразительное искусство» в Братиславе, а на выставке в Париже ее уже знали — весной в этом же конкурсе ее рисунок получил первое место и золотую медаль, а теперь — вторую премию и серебряную медаль. Однако побывать на вручении и гала-концерте ей не удалось: уж слишком дорого обходится поездка. Дипломы и медали девочка получила по почте, а вместе с наградами пришла и вера в собственные силы, потому как настоящий талант не имеет границ.

Рисованием Ира занимается с самого детства.

– Как только научилась в руках держать карандаш, так и стала рисовать, – признается художница.

Затем были школьные кружки рисования, Дом детского и юношеского творчества и осознание того, что изобразительное искусство для нее не только хобби, но и смысл жизни. Поэтому в десять лет она поступила в художественную школу имени Репина, где и занимается уже пятый год под руководством ее директора, известного художника, члена Союза художников Украины и Международной ассоциации художников Владимира Непомнящего.

– Мои мама и дедушка хорошо рисуют, но они самоучки. Я первая в роду, кто пошел в художественную школу. Ведь одно дело – рисовать для себя и совсем другое – профессионально. Спустя два-три года посещения художественной школы у меня появились свой почерк и стиль, – говорит Ира.

Конкурсы она ищет в интернете, а кроме того, много предложений поучаствовать получает и знаменитая школа. Ира уже привыкла побеждать, неоднократно была призером всеукраинских конкурсов. В этом году решила не ограничиваться только Украиной.

– В Братиславе была свободная тематика, можно было высылать любые работы. Я нарисовала природу родного края: вид на Чугуевщину в парке Репина. В выставке «Дети против войны» изобразила девочку, вокруг которой идет война. Ее лицо выражало боль, гнев и грусть. Я еще ребенок и многого не понимаю, но считаю, что убивать друг друга – это бессмысленно, – комментирует она.

Большая часть работ художницы написана в реалистическом стиле, но она не боится экспериментировать, говорит, что ее педагог во многом пример для нее.

– С самого начала Ира подавала надежды, и они оправдались, – рассказывает Владимир Непомнящий. – За что ни возьмется, будь то живопись, графика или портрет, ей все под силу. По сути это уже готовый художник. За неполные пять лет обучения в художественной школе дойти до такого уровня, что твои работы занимают призовые места в Европе, – о многом говорит. Награду ей вручила руководитель области Юлия Светличная, также Ира получила стипендию облгосадминистрации «Надежда Слобожанщины», уже второй раз.

Впрочем, побед могло быть еще больше, уверен учитель.

– Существует много различных международных конкурсов, но у школы нет финансовых возможностей, чтобы оплачивать пересылку работ и поездку участников за границу. Каждая такая отправка ложится на плечи родителей и стоит немалых денег, поэтому не все могут себе позволить. И дело вовсе не в том, чтобы поехать за наградой, ведь важно посмотреть другие работы, что-то извлечь для себя. В этом году я получил золотую медаль на международной выставке в Нью-Йорке, но тоже не смог поехать, награду доставили и вручили в областной госадминистрации, – объясняет он.

После окончания «репинки» Ира планирует идти учиться в лицей при Харьковской академии дизайна и искусств, а затем продолжить обучение в академии.

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