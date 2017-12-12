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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №4, стояк) до 17:00 12.12.17 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №5) до 20:00 12.12.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк) до 17:00 12.12.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (стояк) до 20:00 12.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Бульварная, 8, 10, пр. Ново-Баварский (Ильича), 5, 6, 7, 9, 11/13, ул. Набойченко, 2-126 (ч/с), ул. Новопригородная, 1-66 (школа №92) (ч/с), въезд Новопригородный, 1-20 (ч/с), ул. Бугрименко, 1-144 (ч/с), пер. Новопригородный, 1-35 (ч/с), проезд Новопригородный, 1-39 (ч/с), проезд 1-й Новопригородный, 1-39 (ч/с), проезд 3-й Новопригородный, 2-20 (ч/с), проезд 2-й Новопригородный, 1-30 (ч/с), пер. Леднянский, 1-56 (ч/с), ул. Марии Кисляк, 1-100 (ч/с), въезд Звенигородский, 1-6 (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 12.12.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), ул. Достоевского, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.17 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 12.12.17 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 13.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 73-95 (ч/с) до 20:00 12.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 12.12.17 г., ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк) до 19:30 12.12.17 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк), пр. Победы, 76 (п. №10, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №4, стояк),  ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, пр. Победы, 56, 60, 60-а, ул. Отакара Яроша, 59, 61, пер. 23 Августа, 3 до 20:00 12.12.17 г.

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