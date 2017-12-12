Экономика

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«Укрпочта» с 1 января вводит новые тарифы на посылки

«Укрпочта» с 1 января вводит новые тарифы на посылки
Государственная компания "Укрпочта" обновляет ряд тарифов на отправку внутренней корреспонденции с 1 января 2018 года.
Как сообщает пресс-служба почтового оператора, в компании намерены сократить количество тарифных зон для услуг "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Экспресс" с трех до двух, оставив такие зоны, как "в пределах области" (доставка до четырех и до двух дней соответственно), "в пределах Украины" (доставка до шести и до пяти дней соответственно).

Так, с 1 января 2018 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Стандарт весом 10 кг составит 20 грн (сейчас 24 грн) в пределах области, 25 грн (сейчас 33,6 грн) - в пределах Украины.

Стоимость отправления весом 30 кг составит 66 грн в пределах области, 72 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 38 грн и 48 грн соответственно).

Также ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки "Стандарт" сократится с 70 до 50 см. Кроме того, стоимость за возвращения или досылку отправления теперь составит 2,4 грн за каждый килограмм отправления.

"Такие изменения позволят оптимизировать затраты на предоставление услуг почтовой связи и повысить заработную плату почтовикам", - отметили в компании.

Напомним, 2016 год "Укрпочта", которая является монополистом почтовой связи Украины, закончила с убытком 188 млн гривен, увеличив чистый доход от реализации услуг на 15% до 4,484 млрд гривен.

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