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Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну

Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну
Президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая направлена на смену фокуса космической программы NASA на исследования и открытия человеком.
"Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования", - сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.

"На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы. Мы создадим основу для миссии к Марсу и, возможно, однажды - во многие миры за его пределами", - заявил президент США.

Как отмечает Associated Press, ранее президенты Джордж Герберт Буш и Джорд Буш-младший также предлагали вернуть американских астронавтов на Луну, но бюджетные ограничения сорвали их планы.

О решении Трампа было объявлено в присутствии астронавта Базза Олдрина, который высаживался на Луне, и участника миссии «Аполлон-17» Харрисона Шмитта.

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