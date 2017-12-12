Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая направлена на смену фокуса космической программы NASA на исследования и открытия человеком.

"Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования", - сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.



"На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы. Мы создадим основу для миссии к Марсу и, возможно, однажды - во многие миры за его пределами", - заявил президент США.



Как отмечает Associated Press, ранее президенты Джордж Герберт Буш и Джорд Буш-младший также предлагали вернуть американских астронавтов на Луну, но бюджетные ограничения сорвали их планы.



О решении Трампа было объявлено в присутствии астронавта Базза Олдрина, который высаживался на Луне, и участника миссии «Аполлон-17» Харрисона Шмитта.