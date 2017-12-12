В Крыму вырастут коммунальные тарифы
12 декабря 2017 г.
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12 декабря 2017 г.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте так называемого правительства Крыма.
"С 1 января - на величину показателя индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 лет с 1 июля - на величину прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по Республики Крым (до 15%)", - говорится в распоряжении.
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