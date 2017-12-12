Крым

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В Крыму вырастут коммунальные тарифы

В Крыму вырастут коммунальные тарифы
В аннексированном Крыму с 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги для населения с разбивкой на полугодия - 1 января и 1 июля.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте так называемого правительства Крыма.

"С 1 января - на величину показателя индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 лет с 1 июля - на величину прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по Республики Крым (до 15%)", - говорится в распоряжении.

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