Какие продукты подорожают к Новому году

Эксперты подсчитали, что нынешний праздничный стол со скромным меню обойдется рядовому украинцу примерно в 1,5 тыс. грн.

Стоит ожидать повышения цен на традиционные новогодние "вкусности", без которых трудно представить праздник.



Список продуктов must have, которые подорожают, открывает красная икра. За 120 г деликатеса придется заплатить минимум 196 грн. Сейчас в магазинах цены стартуют от отметки в 125 грн.



На втором месте – мясные изделия. За 1 кг свинины под Новый год будут просить от 130 до 140 грн. Кстати, цены на мясо уже начали расти, но на рынках еще есть шанс отыскать свинину по 100 грн/кг. Курятину будут продавать от 90 грн/кг. Пока мясо этой птицы еще можно найти дешевле на 10 грн.



Дальше в списке – сладости. По сравнению с прошлым годом конфеты подорожали примерно на 20 грн.



На четвертом месте списка – цитрусовые, например, самые популярные под Новый год мандарины. Эксперты прогнозируют повышение цен на 5-7% к праздникам.



Завершает перечень игристое вино. Средняя цена одной бутылки шампанского составит 100 грн до 31 декабря.



Кроме этого, подорожает и красная рыба.



Высокие цены заставят людей экономить и искать более дешевые варианты. Но специалисты предостерегают: низкая стоимость совсем не означает хорошее качество. Лучше отказаться от какого-то продукта или купить меньше от запланированного. Также надо быть осторожным с предновогодними акциями и покупать со скидками только проверенные продукты.