Какие продукты подорожают к Новому году
12 декабря 2017 г.
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12 декабря 2017 г.
Стоит ожидать повышения цен на традиционные новогодние "вкусности", без которых трудно представить праздник.
Список продуктов must have, которые подорожают, открывает красная икра. За 120 г деликатеса придется заплатить минимум 196 грн. Сейчас в магазинах цены стартуют от отметки в 125 грн.
На втором месте – мясные изделия. За 1 кг свинины под Новый год будут просить от 130 до 140 грн. Кстати, цены на мясо уже начали расти, но на рынках еще есть шанс отыскать свинину по 100 грн/кг. Курятину будут продавать от 90 грн/кг. Пока мясо этой птицы еще можно найти дешевле на 10 грн.
Дальше в списке – сладости. По сравнению с прошлым годом конфеты подорожали примерно на 20 грн.
На четвертом месте списка – цитрусовые, например, самые популярные под Новый год мандарины. Эксперты прогнозируют повышение цен на 5-7% к праздникам.
Завершает перечень игристое вино. Средняя цена одной бутылки шампанского составит 100 грн до 31 декабря.
Кроме этого, подорожает и красная рыба.
Высокие цены заставят людей экономить и искать более дешевые варианты. Но специалисты предостерегают: низкая стоимость совсем не означает хорошее качество. Лучше отказаться от какого-то продукта или купить меньше от запланированного. Также надо быть осторожным с предновогодними акциями и покупать со скидками только проверенные продукты.
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