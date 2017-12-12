В Украине запустят «мобильных администраторов»
12 декабря 2017 г.
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12 декабря 2017 г.
Как сообщили в Минрегионстрое, первый в Украине мобильный ЦПАУ – это специальный автомобиль, полностью оборудованный местами для двух администраторов и трех посетителей, который предоставляет 80 услуг в формате «единого окна» непосредственно в поселках и селах.
Такая модель успешно зарекомендовала себя в европейских странах и является абсолютной новинкой для Украины.
В мобильном ЦПАУ предоставляются самые популярные для украинцев услуги, предусмотрена возможность установки паспортного оборудования, а также работает терминал для расчетов платежной картой. Плата за оказанные услуги будет поступать в бюджет общины.
«ЦПАУ на колесах» включает в себя и модель «выездного администратора», когда администраторы предоставляют услуги гражданам на дому.
Те, кто будет работать в «ЦПАУ на колесах», прошли обучение по повышению квалификации, специально разработанное для жителей общины шведско-украинскими экспертами.
Отныне работники ЦПАУ регулярно будут посещать жителей отдаленных населенных пунктов: в течение недели предусмотрено пять маршрутов, которые покрывают 20 населенных пунктов.
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