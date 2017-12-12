Венецианская комиссия опубликовала рекомендации по закону об образовании

Комиссия Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская комиссия) официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Заключение Венецианской комиссии №902/2017 сегодня официально обнародовано на сайте комиссии.



Эксперты комиссии проанализировали 7 статью о языках нацменьшинств и 3 статью параграфа 18 заключительных и переходных положений закона о временных рамках реализации положений закона.



В выводах ВК подчеркивает, что «это законная и похвальная цель, чтобы государства способствовали укреплению государственного языка» и чтобы осуществляли шаги с целью изучения государственного языка всеми гражданами; это будет служить «средством для устранения существующего неравенства и содействия более эффективной интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в общество».



Отмечается, что многие беспокойства могут быть немедленно урегулированы посредством принятия других законодательных актов при воплощении 7 статьи и, в частности, посредством принятия закона о среднем образовании. В этой связи комиссия рекомендует, принимая законодательные акты с целью внедрения языковых положений закона об образовании, полностью использовать возможности, которые предусмотрены в 4 пункте 7 статьи образовательного закона по обеспечению достаточного уровня преподавания на официальных языках Европейского Союза для заинтересованных национальных меньшинств.



Также комиссия рекомендует продолжать обеспечивать достаточное соотношение образования на языках меньшинств в начальной и средней школе в дополнение к преподаванию на государственном языке.



Кроме того, Венецианская комиссия рекомендует улучшить качество преподавания предметов на государственном языке. В рекомендациях говорится о необходимости внесения изменений в соответствующие переходные положения закона об образовании с целью обеспечения более длительных временных рамок для постепенного внедрения реформы. Рекомендуется освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.



Вместе с тем в своих выводах ВК рекомендует в рамках реализации закона об образовании начать новый диалог с представителями национальных меньшинств и всеми заинтересованными сторонами относительно языка в образовании. Также необходимо обеспечить такие условия, чтобы внедрение закона не ставило под угрозу сохранение культурного наследия меньшинств и непрерывность образования на языках меньшинств в традиционных школах. В то же время говорится, что 4 пункт 7 статьи не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными для Евросоюза и, в частности, русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать и по этой причине поднимается проблема дискриминации.



«Руководствуясь вышеизложенным, надлежащим решением будет обязательное внесение изменений в статью 7 и замена ее более сбалансированными и несколько четче сформулированными положениями», - говорится в рекомендациях.