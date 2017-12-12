Здоровье

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Что должно быть в новогодней аптечке

Что должно быть в новогодней аптечке
Эксперты рассказали, какие лекарства и препараты должны быть обязательно в новогодней аптечке. Они помогут в решении самых разных типичных проблем со здоровьем, которые порой наблюдаются у отмечающих праздники людей.

Новогодние праздники являются самыми любимыми для жителей нашей страны, и многие не способны отказать себе в удовольствии немного переборщить. Поэтому, когда у нас появляются такие симптомы, как метеоризм или боли в голове, а также сильная изжога, то мы невольно начинаем искать способы поправить состояние. Врачам известные наиболее типичные симптомы новогодних расстройств, и поэтому они дали советы о том, что в первую очередь необходимо иметь в новогодней аптечке.

К примеру, туда следует положить различные средства от простуды и гриппа. В зимний сезон люди чаще простужаются, а в новогодние праздники почему-то обращают меньше внимания на защиту от холодной погоды, что приводит к насморкам, кашлю и повышению температуры.

Не лишним будет положить в новогоднюю аптечку и таблетки против диареи, поскольку количество расстройств желудка в праздничный сезон резко увеличивается. Иногда у столкнувшихся с этой проблемой в острой форме людей уже не бывает ни сил, ни времени отправляться в аптеку. Сделайте выбор в пользу таблеток, которые содержат лоперамид. Этот ингредиент замедляет работу всей системы кишечника до нормальных темпов, в результате чего организм начинает адекватно усваивать жидкость и соли.

Разумным будет наличие в новогодней аптечке средств от несварения, поскольку в праздники мы зачастую злоупотребляем продуктами питания и напитками. Позаботьтесь об обезболивающих вроде аспирина и нурофена, а также средствах против похмелья, которые эффективно справляются с такими симптомами, как жажда, усталость, головные боли, тошнота и головокружение.

Наконец, в вашей аптечке обязательно должны присутствовать инструменты первой помощи на случай тех или иных ран и ожогов, включая жгут, бинты, обеззараживающие препараты и тому подобное.

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