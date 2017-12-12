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Европу засыпает снегом: жителей просят сидеть дома

Европу засыпает снегом: жителей просят сидеть дома
Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция - в снежной ловушке. Отменены сотни авиарейсов, парализован общественный транспорт, закрыты сотни школ.
В Британии температурный минус бьет рекорды. К непогоде присоединился еще и сильный ветер. Из-за этого британские аэропорты отменили большинство рейсов. 50 тысяч пассажиров находятся в залах ожидания. Со снежным коллапсом борются полторы тысячи патрулей спасателей.

Крупнейший аэропорт страны Хитроу 5 часов расчищал самолеты и взлетные полосы от снега. Рекордное количество осадков – почти 30 сантиметров – выпало в Уэльсе. А столбики термометров там опустились до -12. Такие показатели для страны туманов и дождей – редкость. Некоторые из пользователей соцсетей признаются, что зимнюю сказку увидели впервые.

За два дня произошло почти 15 тысяч аварий - 5 аварий ежеминутно. Обваленные деревья заблокировали дороги. Было задействовано 1600 патрулей, однако специалистов все равно не хватает. Поэтому людей просят без надобности не выезжать из дома.

К нашествию снега оказался неготовым даже Лондон: пассажирам самим приходилось освобождать даблдекеры из снега.

Британским электрикам приходится работать круглосуточно: десятки тысяч домов центральной Англии остались без электричества. В городе Линкольн власти даже отменили традиционную рождественскую ярмарку. Жителей призывают без надобности не выходить на улицу.

Англичане тем временем несут одежду и еду тем, кто остался в непогоду на улице. Соседи помогают друг другу расчистить улицы от снега.

Тем временем в Германии от недружественных проявлений зимы больше всего пострадал Франкфурт.

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