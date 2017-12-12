За первые выходные показа «Киборги» побили рекорды сборов 12 декабря 2017 г. источник 0 0

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, за первую неделю показа «Киборги» собрали больше кассовых сборов, чем другие фильмы, вышедшие в прокат одновременно.

«За первый уикенд военная драма «Киборги» собрала 8 млн. 186 тыс. 701 грн., обогнав «Дюнкерк» (7 млн. 919 тыс. 845 грн.) и «Ярость» (5 млн. 387 тыс. 648 грн.). Фильм посмотрели 106 тыс. 350 зрителей. Этот фильм сейчас очень актуален, и я рад, что наш зритель так высоко его оценил. Для меня такой результат является оценкой зрителями работы Госкино», – отметил Ильенко.



Между тем продюсер фильма Иванна Дядюра заявила, что более полумиллиона гривен от суммы кассовых сборов будут перечислены на помощь украинским Вооруженным силам.



«Очень приятно, что наш фильм увидело так много зрителей, это означает, что в рамках социальной инициативы #ЯНебайдужий мы перечислим в фонд «Вернись живым» 531 тыс. 750 грн. Впереди еще несколько недель проката, поэтому приглашаем всех в кинотеатры на фильм «Киборги», – заявила она.



Отметим, что съемки «Киборгов» обошлись в 48 млн. грн., 50% этой суммы профинансировало государство. При этом 5 грн. с каждого приобретенного билета будут перечислены в помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт. В фильме использовалась настоящая военная форма и техника, а в качестве консультанта выступал один из реальных «киборгов», защищавших ДАП.