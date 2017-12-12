Сегодня праздник у Сухопутных войск ВСУ 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Сегодня, 12 декабря, в Украине в 20-й раз отмечается День Сухопутных войск - наиболее многочисленного рода Вооруженных сил страны, которые были сформированы указом президента в 1996 году.

В состав "сухопутки" входят механизированные, ракетные, артиллерийские, танковые войска, боевая авиация, войска тылового и технического обеспечения, некоторые подразделения сил ПВО и спецвойск.



В условиях вооруженной агрессии со стороны России именно Сухопутные войска, как самый многочисленный род войск, несут наибольшую нагрузку в рамках антитеррористической операции в Донбассе.



По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, в Сухопутных войсках около девяти тысяч военнослужащих отмечены госнаградами, а 16 из них получили звание Герой Украины.



"Закаленные в боях солдаты, сержанты и офицеры - это драгоценное сокровище нашей армии. Стойкость под шквальным обстрелами противника, нечеловеческая выносливость, приспособленность к сложным погодным условиям - дождю, холоду, жаре, удержание позиций и передвижение полем боя в сплошной грязи - это только малая часть проблем, которые переносят воины Сухопутных войск", - написал он у себя в Facebook.