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Сегодня праздник у Сухопутных войск ВСУ

Сегодня праздник у Сухопутных войск ВСУ
Сегодня, 12 декабря, в Украине в 20-й раз отмечается День Сухопутных войск - наиболее многочисленного рода Вооруженных сил страны, которые были сформированы указом президента в 1996 году.
В состав "сухопутки" входят механизированные, ракетные, артиллерийские, танковые войска, боевая авиация, войска тылового и технического обеспечения, некоторые подразделения сил ПВО и спецвойск.

В условиях вооруженной агрессии со стороны России именно Сухопутные войска, как самый многочисленный род войск, несут наибольшую нагрузку в рамках антитеррористической операции в Донбассе.

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, в Сухопутных войсках около девяти тысяч военнослужащих отмечены госнаградами, а 16 из них получили звание Герой Украины.

"Закаленные в боях солдаты, сержанты и офицеры - это драгоценное сокровище нашей армии. Стойкость под шквальным обстрелами противника, нечеловеческая выносливость, приспособленность к сложным погодным условиям - дождю, холоду, жаре, удержание позиций и передвижение полем боя в сплошной грязи - это только малая часть проблем, которые переносят воины Сухопутных войск", - написал он у себя в Facebook.

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