Украинцев просят воздержаться от поездок на оккупированную территорию Кипра 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Кипр не будет впускать иностранцев, которые направляются на оккупированную территорию.

“Посольство Республики Кипр сообщает, что в будущем все заявления на получение въездных виз для граждан Украины, чья цель пребывания на острове будет отдых, или участие в официальных мероприятиях на оккупированной территории, не будут рассматриваться. А туристам, которые владеют биометрическими паспортами, и направляться в Республику Кипр с целью пребывания, проживания или участия в официальных мероприятиях на оккупированной территории, будет отказано во въезде на территорию Республики Кипр”, - информирует Посольство Республики Кипр.



Стало известно, что участились случаи въезда туристов из Украины в Республику Кипр с последующим расположением на оккупированной территории острова.



“Руководство Республики Кипр считает приоритетной для себя задачей своевременное информирование иностранных граждан относительно рисков и последствий их пребывания на оккупированной территории, которое делает невозможным оказание поддержки и консульской защиты за отсутствия какого – либо государственного контроля со стороны официальных властей Республики Кипр”, - информируют чиновники.



Поэтому Минэкономразвития просит граждан Украины принять во внимание тот факт, что незаконная власть на оккупированных территориях продолжает активное использование и развитие инфраструктуры и недвижимости, находящихся в собственности греков – киприотов, и была неправомерно отобрана или присвоена с момента вторжения.