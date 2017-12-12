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Украинцев просят воздержаться от поездок на оккупированную территорию Кипра

Украинцев просят воздержаться от поездок на оккупированную территорию Кипра
Кипр не будет впускать иностранцев, которые направляются на оккупированную территорию.
“Посольство Республики Кипр сообщает, что в будущем все заявления на получение въездных виз для граждан Украины, чья цель пребывания на острове будет отдых, или участие в официальных мероприятиях на оккупированной территории, не будут рассматриваться. А туристам, которые владеют биометрическими паспортами, и направляться в Республику Кипр с целью пребывания, проживания или участия в официальных мероприятиях на оккупированной территории, будет отказано во въезде на территорию Республики Кипр”, - информирует Посольство Республики Кипр.

Стало известно, что участились случаи въезда туристов из Украины в Республику Кипр с последующим расположением на оккупированной территории острова.

“Руководство Республики Кипр считает приоритетной для себя задачей своевременное информирование иностранных граждан относительно рисков и последствий их пребывания на оккупированной территории, которое делает невозможным оказание поддержки и консульской защиты за отсутствия какого – либо государственного контроля со стороны официальных властей Республики Кипр”, - информируют чиновники.

Поэтому Минэкономразвития просит граждан Украины принять во внимание тот факт, что незаконная власть на оккупированных территориях продолжает активное использование и развитие инфраструктуры и недвижимости, находящихся в собственности греков – киприотов, и была неправомерно отобрана или присвоена с момента вторжения.

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