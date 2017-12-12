В Харьковской области избили человека ради сигарет 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Двоих подростков подозревают в разбойном нападении на 34-летнего мужчину.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 15-летний и 17-летний парни пошли на преступление ради наживы. Несовершеннолетних задержали оперативники Красноградского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции.



Сообщение о том, что на улице в Краснограде неизвестные избили местного жителя, поступило в полицию ночью 8 декабря. В результате проведения оперативных мероприятий полицейские быстро задержали нападавших. Ими оказались студенты, жители Краснограда. У пострадавшего они забрали сигареты и 11 грн. Мужчина сейчас находится в больнице, он в тяжелом состоянии.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.