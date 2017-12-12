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Пожар в Харькове: горело студенческое общежитие

Пожар в Харькове: горело студенческое общежитие
Сообщение о пожаре в одном из студенческих общежитий на улице Молочной, 3 в Харькове поступило на номер «101» 11 декабря в 22.00.
Здание общежития –- 16-этажное, пожар произошел на первом этаже.

На место вызова сразу были направлены два отделения дежурной стражи 2-й Государственной пожарно-спасательной части. При проведении разведки установлено, что пожар возник в подсобном помещении обслуживающего персонала и перекинулся на коридор. Общая площадь пожара составляла 5 м².

Еще до прибытия спасателей студенты помогли выйти на свежий воздух 63-летнему электрику. Мужчина получил ожоги туловища и руки и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Из-за пожара произошло сильное задымление, поэтому спасатели организовали эвакуацию жителей общежития. Из опасной зоны было выведено 45 студентов. Одному из них – 20-летнему парню – стало плохо, и он обратился за помощью к медикам скорой. После осмотра студент с отравлением угарным газом был отправлен во 2-ю городскую больницу.

Пожар локализован в 22:21, а в 22:57 – ликвидирован.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и две единицы техники.

Причина возникновения пожара выясняется, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.

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