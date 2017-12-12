«Заграница нам поможет»: в харьковском военном вузе побывали канадцы 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Учебно-тренировочная миссия Канады в Украине готова участвовать в процессе подготовки будущих офицеров Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Канады в Украине Брайан Ирвин во время визита в Национальную академию Нацгвардии Украины. Миссия готова предоставить инструкторов для подготовки личного состава, который будет размещаться и тренироваться на базе академии.



По словам Ирвина, в Канаде проводятся курсы по изучению английского языка сроком на двенадцать недель, четыре и восемь месяцев.



– Целесообразно привлекать на курсы представителей Национальной гвардии Украины. Кроме того, мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи в улучшении учебно-материальной базы, предназначенной для языковой подготовки курсантов, – отметил Брайан Ирвин.