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«Заграница нам поможет»: в харьковском военном вузе побывали канадцы

«Заграница нам поможет»: в харьковском военном вузе побывали канадцы
Учебно-тренировочная миссия Канады в Украине готова участвовать в процессе подготовки будущих офицеров Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Канады в Украине Брайан Ирвин во время визита в Национальную академию Нацгвардии Украины. Миссия готова предоставить инструкторов для подготовки личного состава, который будет размещаться и тренироваться на базе академии.

По словам Ирвина, в Канаде проводятся курсы по изучению английского языка сроком на двенадцать недель, четыре и восемь месяцев.

– Целесообразно привлекать на курсы представителей Национальной гвардии Украины. Кроме того, мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи в улучшении учебно-материальной базы, предназначенной для языковой подготовки курсантов, – отметил Брайан Ирвин.

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