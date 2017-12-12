Происшествия

  • 168
    •  / 

В Харькове пропали дети: фото, приметы

В Харькове пропали дети: фото, приметы
13-летние Даниил Красовский и Дмитрий Мерещук пропали в Харькове 12 декабря.
Как сообщили в ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, заявление о пропаже подростков поступило в полицию от директора школы №130 (ул.Светлановская, 23-А) Юлии Дацько. Даниил и Дмитрий – из центра социальной реабилитации для детей. В 8.20 они пришли в школу, но на занятия не пошли, а выпрыгнули через окно и убежали.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области.

Даниил в центре социальной реабилитации для детей находится с 10 октября, учится в 7-м классе, до этого жил с матерью. Дмитрий в центре – с 5 сентября, он – ученик 8-го класса, раньше тоже проживал с мамой.

Дети ранее неоднократно самовольно покидали центр социальной реабилитации.

Приметы Даниила: рост – около 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темные, глаза карие. Одет в коричневую куртку, спортивный костюм синего цвета, на ногах – темные ботинки на шнурках.

Приметы Дмитрия: рост – около 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые, глаза серые. Одет в синюю куртку, синий спортивный костюм, на ногах – белые ботинки на шнурках. Есть шрам с правой стороны на брови.

В полиции просят всех, кому известно местонахождение подростков, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 370-41-30, (063) 378-31-81.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей12 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2713.57 грн
100 EUR 3200.93 грн
10 RUB 4.581 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи