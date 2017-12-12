В Харькове пропали дети: фото, приметы

13-летние Даниил Красовский и Дмитрий Мерещук пропали в Харькове 12 декабря.

Как сообщили в ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, заявление о пропаже подростков поступило в полицию от директора школы №130 (ул.Светлановская, 23-А) Юлии Дацько. Даниил и Дмитрий – из центра социальной реабилитации для детей. В 8.20 они пришли в школу, но на занятия не пошли, а выпрыгнули через окно и убежали.Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области.Даниил в центре социальной реабилитации для детей находится с 10 октября, учится в 7-м классе, до этого жил с матерью. Дмитрий в центре – с 5 сентября, он – ученик 8-го класса, раньше тоже проживал с мамой.Дети ранее неоднократно самовольно покидали центр социальной реабилитации.рост – около 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темные, глаза карие. Одет в коричневую куртку, спортивный костюм синего цвета, на ногах – темные ботинки на шнурках.рост – около 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые, глаза серые. Одет в синюю куртку, синий спортивный костюм, на ногах – белые ботинки на шнурках. Есть шрам с правой стороны на брови.В полиции просят всех, кому известно местонахождение подростков, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам: