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В воскресенье украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке защитит свой чемпионский пояс

В воскресенье украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке защитит свой чемпионский пояс
В воскресенье, 10 декабря украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке защитит свой чемпионский пояс по версии WBO во втором полулегком весе в поединке с колумбийцем Гильермо Ригондо.
Бой состоится в ночь с 9 на 10 декабря. Украинские зрители смогут посмотреть бой прямом эфире на телеканале «Интер» в программе «Большой бокс», которая начинается в 5.00 10 декабря.

Лучший поединок десятилетия


В спортивном мире считают, что этот бой может стать лучшим поединком десятилетия. Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо давно ждали возможности сразиться. Оба – двукратные олимпийские чемпионы, оба – самые техничные боксеры современности.
"Василий Ломаченко уже вписал свое имя в историю бокса золотыми буквами, – комментирует Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – И каждый его поединок – это новая страница в этой истории. Бой двух двукратных олимпийских чемпионов – уникальное событие в мире профессионального бокса. Такого никогда не было и еще долго не будет. Очень надеюсь на яркую победу Василия!"

И Ломаченко, и Ригондо входят в десятку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Спортивные эксперты разошлись во мнении, оценивая перспективы боя. Против Гильермо Ригондо играет не только талант и техника Василия, но и вес украинца. А также то, что двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и чемпион Панамериканских игр среди любителей, Ригондо с конца 2015 года провел на ринге всего три раунда. Тем не менее, кубинец во всеуслышание заявил, что на 100% готов к бою с Василием Ломаченко. Гильермо планирует завершить поединок нокаутом. Сам же Василий Ломаченко заявил, что постарается выиграть каждый раунд, но, если у него будет возможность завершить поединок досрочно, он ее не упустит.

«Интер» разбудит любителей бокса


Специально для поединка Ломаченко – Ригондо телеканал «Интер» запустил услугу «утренней побудки» к началу программы «Большой бокс».

«Чтобы поддержать Василия Ломаченко и посмотреть его поединок с Гильермо Ригондо в прямом эфире вместе с сотнями тысяч болельщиков во всем мире, телезрителям в Украине придется встать к 5:00. Не все могут проснуться так рано под привычный сигнал будильника, но многие даже среди ночи отвечают на звонки мобильного телефона. Именно для таких зрителей телеканал «Интер» впервые в Украине запустил услугу «Вставай, бокс начинается!». В 5:00 на номер абонента, заказавшего услугу, поступит звонок-напоминание о том, что на «Интере» начинается программа «Большой бокс»», – говорится в сообщении телеканала.

Если будильник не помогает


Как просыпаются люди утром, исследовали американские социологи. Около 30% жителей США заводят два или даже три будильника, чтобы проснуться вовремя. Чтобы точно не проспать, 27% американцев идут на хитрость и заводят будильник на разное время.

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