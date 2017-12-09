В воскресенье украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке защитит свой чемпионский пояс 9 декабря 2017 г. источник 0 0

В воскресенье, 10 декабря украинский боксер Василий Ломаченко в Нью-Йорке защитит свой чемпионский пояс по версии WBO во втором полулегком весе в поединке с колумбийцем Гильермо Ригондо.