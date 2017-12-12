Доля украинских песен на радио выросла вдвое после введения квот 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Благодаря введению квот доля песен на государственном языке в эфире общенациональных радиостанций выросла по сравнению с 2015 годом почти вдвое

Во вторник Нацсовет обнародовала результаты мониторинга эфира общенациональных, региональных и местных FM-радиостанций за первый год действия языковых квот (ноябрь 2016 - октябрь 2017).



"До 2016 года объем украинских песен в эфире сетевых радиостанций составлял не более 18%, и большинство из них транслировалась ночью. Сейчас эта доля достигла 32%, и песни на государственном языке полноценно звучат в эфире в течение всего дня", - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.



В среднем объем песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций превышал установленную законом квоту, которая до 7 ноября составляла 25%, на 13%, а в эфире региональных и местных радиостанций - на 19%, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.



"Доля песен на украинском языке в эфире региональных и местных радиостанций составляла более 40% в 10-ти областях Украины", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.



Наибольший показатель украинских песен был зафиксировано в эфире местных и региональных радиостанций в Ровенской и Тернопольской областях - 79%, Ивано-Франковской - 59%, Сумской - 53%, Черновицкой - 51%, Львовской и Волынской - 49%, Черниговской - 46%, Николаевской - 45%, Черкасской - 43%.



На юге и востоке Украины наибольший объем песен в течение года транслировали радиостанции, представляющие Николаевскую - 45%, Одесскую - 39% и Донецкую области - 38%.



В первый год действия языковых квот было зафиксировано 17 нарушений, 13 из них касались объема песен на украинском языке. Общая сумма штрафов составила более 1 млн грн.



Среди 16 общенациональных радиостанций штрафы получили только четыре. Санкции были наложены за нарушение обязательного объема песен на украинском языке на Kiss FM, "Шансон", "Эра FM" и "Люкс ФМ". Самый большой штраф получила "Эра FM" - 317 тыс. грн.



Напомним, летом 2016 года Рада ввела квоты на украинские песни в радиоэфире. В первый год работы закона они составляли 25% от общего времени звучания песен в течение суток. С 7 ноября 2017 года квоты увеличены до 30%, в дальнейшем их поднимут до 35%.