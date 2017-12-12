НБУ посвятил монету Харьковской области 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Национальный банк Украины 12 декабря ввел в обращение памятную монету "85 лет Харьковской области" номиналом 5 грн.

Как сообщает НБУ, на аверсе монеты размещены изображения пшеницы, подсолнечника, трактора, оттиск здания Шаровского дворца. Слева расположен фонтан "Зеркальная струя". На реверсе изображен герб области.



Монета выпущена в рамках серии "Области Украины". Художник и скульптор - Святослав Иваненко. Тираж - 35 тыс. штук, вес - 9,4 г, диаметр - 28 мм. Стоимость монеты - 40 гривен.



Как сообщили в НБУ, монета посвящена одному из крупнейших промышленных, экономических и культурных центров Украины, центру высшего образования и науки - Харьковской области.



"Экономико-географическое положение региона стимулировало развитие машиностроения (энергетического, электротехнического, транспортного, сельскохозяйственного) и металлообработки. Продукция харьковских машиностроительных предприятий имеет мировое признание, в частности, Харьковского тракторного завода и завода тракторных двигателей, государственного авиационного предприятия, завода самоходных шасси. Полезные ископаемые в области представлены природным газом, нефтью, каменным и бурым углем, каменной солью, фосфоритами, охрой , глиной, песками, известняками, мелом и так далее. Харьковская область занимает важное место в Украине в производстве товарного зерна, важных технических сельскохозяйственных культур, развития овощеводства и садовых культур", - отметили в НБУ.