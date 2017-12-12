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В школах Харьковской области установили мультимедийное оборудование

В школах Харьковской области установили мультимедийное оборудование
В опорных школах пяти районов Харьковской области установили новые учебные комплексы. Современное оборудование появилось в школах Богодуховского, Близнюковского, Боровского, Лозовского и Красноградского районов.
Как сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА, современные учебные комплексы уже установлены в кабинетах химии, биологии, географии Богодуховской ООШ I-III ступеней № 2.

Также готово к использованию в учебном процессе оборудование, установленное в кабинетах биологии, физики, математики опорной школы в Близнюковском районе.

Современные учебные комплексы появились в опорных школах Боровского, Красноградского и Лозовского районов - в Боровской ООШ I-III ступеней № 1, в Красноградском многопрофильном лицее, Краснопавловской ООШ I-III степеней. Там новым оборудованием полностью оснащены кабинеты химии, биологии и физики.

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