В школах Харьковской области установили мультимедийное оборудование 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В опорных школах пяти районов Харьковской области установили новые учебные комплексы. Современное оборудование появилось в школах Богодуховского, Близнюковского, Боровского, Лозовского и Красноградского районов.

Как сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА, современные учебные комплексы уже установлены в кабинетах химии, биологии, географии Богодуховской ООШ I-III ступеней № 2.



Также готово к использованию в учебном процессе оборудование, установленное в кабинетах биологии, физики, математики опорной школы в Близнюковском районе.



Современные учебные комплексы появились в опорных школах Боровского, Красноградского и Лозовского районов - в Боровской ООШ I-III ступеней № 1, в Красноградском многопрофильном лицее, Краснопавловской ООШ I-III степеней. Там новым оборудованием полностью оснащены кабинеты химии, биологии и физики.