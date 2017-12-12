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ГПУ вызвала Михеил Саакашвили на допрос

ГПУ вызвала Михеил Саакашвили на допрос
Бывшего президента Грузии и лидера партии Рух Новых сил вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Соответствующую повестку разместили на сайт ГПУ во вторник, 12 декабря. Согласно повестке, Михеил Саакашвили должен явиться в Генеральную прокуратуру Украины 18 декабря в 09:30 для проведения допроса.

Отмечается, что Саакашвили является подозреваемым в уголовном производстве, открытом 4 декабря 2017 года, по признакам, в частности, таких уголовных преступлений, как: покушение на преступление; совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности; финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
 
Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии "Рух новых сил" и он отправился домой.

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