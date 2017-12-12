Дело о пытках и похищениях передано в суд 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура области направила в Харьковский районный суд обвинительный акт по делу преступной группировки, члены которой похищали и пытали людей в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, им инкриминируется совершение трех жестоких разбойных нападений, в том числе на известного врача и его семью в марте 2016 года.



На скамье обвиняемых – 6 злоумышленников. Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин (40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов и 42-летний действующий полицейский) создали и возглавили преступную группировку. В «дело» пригласили друзей и знакомых.



Злоумышленников обвиняют в том, что в течение осени 2015 г. - января 2017 г. соаершили 3 разбойных нападения, устновлено 6 пострадавших. Преступники похищали людей с применением физического насилия и оружия. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет более 3 млн. грн.



Члены группировки работали по разработанной схеме: используя базу МВД, которая досталась в «наследство» от предыдущей службы, подыскивали зажиточных харьковчан. Они следили за ними, распорядком их дня и их семей. Потом планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, другие – следили за своими жертвами, осуществляли сбор информации о них, выясняли имущественное положение, место жительства. Так называемые сходки проводили каждый вторник. Собирались в бане.



Разоблачили членов группы «на горячем» в январе 2017 года после нападения на одного из харьковских предпринимателей. Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Фигуранты производства избили его, связали, затащили в дом и пытали, пока тот не признался, где хранит деньги. После преступления злоумышленники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали в масках, имели при себе оружие и наручники.



40-летнему организатору преступной группировки объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия и проникновением в жилище, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч., 3 ст. 357 (похищение в личных интересах паспорта и других важных личных документов, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконное похищение человека из корыстных побуждений, сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий, с применением оружия, совершенное преступной организацией), ч. 1 ст. 382 (умышленное препятствование выполнению решения суда), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.



Еще одному организатору – 42-летнему действующему на момент преступления работнику правоохранительных органов, кроме аналогичных статей Уголовного кодекса Украины, также инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и приготовление к совершению нападения с целью завладения чужим имуществом преступной организацией (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины).



Другим четырем злоумышленникам (33, 34, 42 и 48 лет) объявлено подозрение в совершении аналогичных преступлений в составе преступной организации.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.