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Американский словарь определил слово 2017 года

Американский словарь определил слово 2017 года
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2017 года. По мнению экспертов, самым популярным в уходящем году стало слово «феминизм» словом 2017 года в США.
Как говорится на сайте словаря, слово «феминизм» часто искали интернет-пользователи, а также оно нередко упоминалось в СМИ.

Рост популярности слова связывают с прошедшими сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа акциями феминисток.

Еще один пик интереса возник после того, как одна из советниц Трампа Келлиан Конвей заявила, что не считает себя феминисткой. А повышение поисковых запросов отметили после выхода фильма Wonder Woman.

Кроме того, словарь называет и другие попылярные слова: «причастен» (complicit), которое связывают с историями о российском вмешательстве в американские выборы, «ураган» и «ошибка».

Ранее сообщалось о том, что, по версии английского словаря, фразой года стало словосочетание Fake news.

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