Американский словарь определил слово 2017 года 12 декабря 2017 г. источник 0 0

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2017 года. По мнению экспертов, самым популярным в уходящем году стало слово «феминизм» словом 2017 года в США.

Как говорится на сайте словаря, слово «феминизм» часто искали интернет-пользователи, а также оно нередко упоминалось в СМИ.



Рост популярности слова связывают с прошедшими сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа акциями феминисток.



Еще один пик интереса возник после того, как одна из советниц Трампа Келлиан Конвей заявила, что не считает себя феминисткой. А повышение поисковых запросов отметили после выхода фильма Wonder Woman.



Кроме того, словарь называет и другие попылярные слова: «причастен» (complicit), которое связывают с историями о российском вмешательстве в американские выборы, «ураган» и «ошибка».



Ранее сообщалось о том, что, по версии английского словаря, фразой года стало словосочетание Fake news.