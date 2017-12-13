Украине вернули «Смену» 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

По требованию прокуратуры области Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и признал за государством право собственности на здания и сооружения детского оздоровительного лагеря «Смена» в селе Катериновка, Лозовского района.

Недвижимость лагеря площадью 2 тыс м² и стоимостью 10,7 млн грн принадлежала Министерству транспорта Украины, но была незаконно отчуждена.



Право распоряжаться таким имуществом является исключительно компетенцией правительства. Однако исполком местного сельсовета превысил свои полномочия и принял в 2006 году незаконное решение – выдать Харьковской территориальной профсоюзной организации Южной железной дороги свидетельство о праве частной собственности на комплекс лагеря.



В связи с этим прокуратура подала в хозяйственный суд области иск о признании решения сельсовета недействительным и возврате государству его имущества. Прокуратура контролирует возвращение детского лагеря в собственность государства, сообщили в областной прокуратуре.