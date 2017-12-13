Общество

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Украине вернули «Смену»

Украине вернули «Смену»
По требованию прокуратуры области Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и признал за государством право собственности на здания и сооружения детского оздоровительного лагеря «Смена» в селе Катериновка, Лозовского района.
Недвижимость лагеря площадью 2 тыс м² и стоимостью 10,7 млн грн принадлежала Министерству транспорта Украины, но была незаконно отчуждена.

Право распоряжаться таким имуществом является исключительно компетенцией правительства. Однако исполком местного сельсовета превысил свои полномочия и принял в 2006 году незаконное решение – выдать Харьковской территориальной профсоюзной организации Южной железной дороги свидетельство о праве частной собственности на комплекс лагеря.

В связи с этим прокуратура подала в хозяйственный суд области иск о признании решения сельсовета недействительным и возврате  государству его имущества. Прокуратура контролирует возвращение детского лагеря в собственность государства, сообщили в областной прокуратуре.

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