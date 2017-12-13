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Трагедия на Сумской: Зайцевой и Дронову пересмотрят меру пресечения

Трагедия на Сумской: Зайцевой и Дронову пересмотрят меру пресечения
Ходатайство о продлении мер пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в Киевском райсуде Харькова рассмотрят 13 декабря.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Суд по Зайцевой состоится в 11.00, по Дронову – в 14.00.

Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. На месте погибли пять человек, шестеро - госпитализированы. Через несколько дней умерла еще одна пострадавшая в аварии.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водиетля Lexus Алены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога) – до 16 декабря. 8 ноября тот же суд принял решение заключить под стражу второго участника аварии - Геннадия Дронова – на 42 суток (без возможности внесения залога) – до 19 декабря.

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