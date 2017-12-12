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Харьковские студенты включились в борьбу за поездку в Великобританию в проекте «Авиатор 2018»

Харьковские студенты включились в борьбу за поездку в Великобританию в проекте «Авиатор 2018»
11 декабря в 50 ведущих технических вузах Украины состоялся первый этап образовательного проекта «Авиатор 2018». Конкурс проводится Фондом Бориса Колесникова седьмой раз с целью поддержки студентов технических специальностей, мотивирования их к развитию и поощрения лучших из них поездками на профильные авиационные форумы в Великобританию и Францию.
В конкурсе зарегистрировались 8 200 студентов со всей страны, в том числе и учащиеся Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «ХАИ»  и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Согласно правилам, в этом году к участию в «Авиаторе» допускались студенты всех форм обучения, аспиранты и молодые специалисты до 25 лет включительно. Это значительно расширило географию и аудиторию проекта, дало возможность большему числу конкурсантов заявить о себе и своих талантах.



Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поприветствовал конкурсантов и пожелал им удачи и интересного состязания.

«Конкурс «Авиатор» отправился в свой седьмой полет. В нем принимают участие ребята, за которыми будущее украинской авиации. Это молодые специалисты, которые построят сверхзвуковую пассажирскую авиацию, с которыми связана военно-транспортная авиация и новые космические исследования. Желаю всем хорошего полета!», – отметил Борис Колесников.



Во время первого этапа конкурсанты решали задачи по точным наукам. В течение 1,5 часов они демонстрировали свои знания по математике и физике. По результатам этого тура будут выбраны студенты, которые продолжат борьбу в проекте за поездку на международный авиационный форум Фарнборо в Великобританию.

«Первый этап «Авиатора» показался мне не очень сложным. Надеюсь с такой же легкостью преодолеть остальные туры конкурса. Уже знаю, какой проект презентую в финале членам жюри, возможно, кто-то из них поможет мне реализовать его, поддержит мою идею развития отечественной авиационной отрасли», – рассказал конкурсант Иван Дубровский из Днипровского национального университета имени Олеся Гончара.



Впереди участников ожидают еще два отборочных этапа – тестирование по техническому английскому языку (в феврале 2018 года), а также по истории и теории авиации (в марте 2018). В апреле состоится финал, в рамках которого студенты презентуют экспертам во главе с авиаконструктором Дмитрием Кивой собственные проекты.

Сто самых талантливых и перспективных конкурсантов будут награждены поездкой на авиасалон Фарнборо в Лондон, который пройдет в июле.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова реализует образовательные проекты уже 9 лет. За годы существования «Авиатора» в нем приняли участие около 12 000 студентов технических специальностей, а 500 из них стали победителями и посетили лучшие европейские авиафорумы. В 2017 году за весомый вклад в развитие науки и образования Украины Фонд Бориса Колесникова был назван Украинским форумом благотворителей крупнейшей благотворительной организацией с бюджетом более 10 млн грн.

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