Харьковские студенты включились в борьбу за поездку в Великобританию в проекте «Авиатор 2018» 12 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

11 декабря в 50 ведущих технических вузах Украины состоялся первый этап образовательного проекта «Авиатор 2018». Конкурс проводится Фондом Бориса Колесникова седьмой раз с целью поддержки студентов технических специальностей, мотивирования их к развитию и поощрения лучших из них поездками на профильные авиационные форумы в Великобританию и Францию.