В Харькове вспоминают чернобыльцев 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В преддверии Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в райадминистрации Слободского района Харькова прошла встреча со вдовами участников ликвидации.