Харьков

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В Харькове вспоминают чернобыльцев

В Харькове вспоминают чернобыльцев
В преддверии Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в райадминистрации Слободского района Харькова прошла встреча со вдовами участников ликвидации.
Представители райадминистрации, Пенсионного фонда, районного управления труда и социальной защиты, территориального центра, медицинских учреждений обсудили с вдовами ликвидаторов важные для них вопросы.

На встрече в память о чернобыльцах показали исторические кадры, рассказывающие о них. Женщинам передали подарки от депутатов, а воспитанники Детской школы искусств имени Дунаевского подготовили для них концерт, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается 14 декабря. В результате аварии на ЧАЭС они лишились мужей, которые погибли или умерли от болезней, заплатив своими жизнями за жизни многих наших сограждан. Ликвидаторы аварии спасли от радиационного заражения многих людей и огромные территории. Их семьи остались без кормильцев, вдовы сами растили детей.

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