Политика

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Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий 350 млн долларов помощи Украине

Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий 350 млн долларов помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год.
Трамп подписал закон о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act), определяющий финансирование деятельности вооруженных сил страны.

В конце ноября сообщалось, что Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», который содержит разрешение на выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в сфере безопасности и обороны. В документ внесены положения, разрешающие использование средств оборонного бюджета США для нужд реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучения и подготовки украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления дееспособности воздушных и военно-морских сил Украины.

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