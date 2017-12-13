Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий 350 млн долларов помощи Украине 13 декабря 2017 г. источник 0 0

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год.

Трамп подписал закон о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act), определяющий финансирование деятельности вооруженных сил страны.



В конце ноября сообщалось, что Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», который содержит разрешение на выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности.



Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в сфере безопасности и обороны. В документ внесены положения, разрешающие использование средств оборонного бюджета США для нужд реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучения и подготовки украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления дееспособности воздушных и военно-морских сил Украины.