Пожар на электроподстанции под Харьковом: названа предварительная версия

Полицейские проводят проверку по факту пожара на подстанции около поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, по адресу выезжали работники Дергачевского отдела полиции. Предварительно установлено, что причиной пожара вблизи железнодорожного пути стало замыкание электропроводки.Возгорание в электрошкафу силовой тяговой подстанции «Шпаковка» произошло 12 декабря около 22:05. Огнем была охвачена площадь около 20 м². На момент локализации пожара, примерно на два часа «Харьковоблэнерго» отключало электричество в поселках Солоницевка, Пересечное, Подворки и селе Гавриловка.Пожар был локализован в 23:03 12 декабря и в 00:58 уже на следующий день – ликвидирован.Движение электропоезда сообщением «Харьков-Золочев» по ​​прибытию на конечную остановку в 22:10 ненадолго был приостановлен. Другие поезда следовали без остановок по своим маршрутам.Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Дергачевского отдела полиции. Проверка по данному факту продолжается.