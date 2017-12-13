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Пожар на электроподстанции под Харьковом: названа предварительная версия

Пожар на электроподстанции под Харьковом: названа предварительная версия
Полицейские проводят проверку по факту пожара на подстанции около поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, по адресу выезжали работники Дергачевского отдела полиции. Предварительно установлено, что причиной пожара вблизи железнодорожного пути стало замыкание электропроводки.

Возгорание в электрошкафу силовой тяговой подстанции «Шпаковка» произошло 12 декабря около 22:05. Огнем была охвачена площадь около 20 м². На момент локализации пожара, примерно на два часа «Харьковоблэнерго» отключало электричество в поселках Солоницевка, Пересечное, Подворки и селе Гавриловка.

Под Харьковом случился пожар на электроподстанции: видео-факт


Пожар был локализован в 23:03 12 декабря и в 00:58 уже на следующий день – ликвидирован.

Движение электропоезда сообщением «Харьков-Золочев» по ​​прибытию на конечную остановку в 22:10 ненадолго был приостановлен. Другие поезда следовали без остановок по своим маршрутам.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Дергачевского отдела полиции. Проверка по данному факту продолжается.

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