В Харькове пройдет фестиваль молодежного кино: программа
13 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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Фестиваль молодежного кино «Бруківка» пройдет в кинотеатре «Боммер» 21, 22 и 24 декабря.
На фестивале будут представлены короткометражки украинского производства.
Программа:
- «Не менее 50 килограмм» – комедия, режиссер Марина Артеменко,
- «Ужин» – драма, режиссер Денис Брилинский,
- «Говори со мной» – драма, режиссер Екатерина Лесик,
- «Не смотри в окно» – ужасы, режиссер Николай Бурдейный,
- «Высокая гора» – драма, режиссер Владимир Бакум,
- «Единственный шанс» – драма, режиссеры Алиса Кузнецова, Анна Бондаренко и Артем Бондаренко,
- «Мать» – драма (внеконкурсная программа), режиссер Святослав Бегун,
- «Как одевалась елка» – пластилиновая анимация, сказка, режиссер Сергей Боднар,
- «Абонент» – комедия, режиссеры Оксана Артеменко и Марина Артеменко,
- «Blind love» – социальная комедия, режиссер Денис Черный.