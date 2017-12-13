Культура

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В Харькове пройдет фестиваль молодежного кино: программа

В Харькове пройдет фестиваль молодежного кино: программа
Фестиваль молодежного кино «Бруківка» пройдет в кинотеатре «Боммер» 21, 22 и 24 декабря.
На фестивале будут представлены короткометражки украинского производства.

Программа:
  • «Не менее 50 килограмм» – комедия, режиссер Марина Артеменко,
  • «Ужин» – драма, режиссер Денис Брилинский,
  • «Говори со мной» – драма, режиссер Екатерина Лесик,
  • «Не смотри в окно» – ужасы, режиссер Николай Бурдейный,
  • «Высокая гора» – драма, режиссер Владимир Бакум,
  • «Единственный шанс» – драма, режиссеры Алиса Кузнецова, Анна Бондаренко и Артем Бондаренко,
  • «Мать» – драма (внеконкурсная программа), режиссер Святослав Бегун,
  • «Как одевалась елка» – пластилиновая анимация, сказка, режиссер Сергей Боднар,
  • «Абонент» – комедия, режиссеры Оксана Артеменко и Марина Артеменко,
  • «Blind love» – социальная комедия, режиссер Денис Черный.

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