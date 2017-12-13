Здоровье

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Назван способ снизить риск развития слабоумия в старости

Назван способ снизить риск развития слабоумия в старости
Деменцией (слабоумием) жители сельской местности страдают чаще, чем обитатели городов.

Исследования проходили в 2000 и 2010 годах. В каждый раз в них участвовало свыше 16 тысяч человек старше 55 лет. Ученые проводили телефонный опрос и просили людей выполнить несложные задания, к примеру посчитать в обратном порядке от 20 до 1.

В 2000 году страдающих деменцией было 7,1 процента среди сельских жителей и 5,4 процента среди горожан. В 2010-м — 5,1 и 4,4 процента соответственно.

Общее снижение процента людей, страдающих слабоумием ученые объясняют общим развития образования.

 

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