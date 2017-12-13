Названо основное преимущество мужчин перед женщинами в искусств
13 декабря 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
13 декабря 2017 г.
Вопрос изучался в несколько этапов. На первом фокус-группу из тысячи человек попросили угадать пол художника и оценить его работу по десятибальной шкале. К работам, предположительно созданным мужчинами, участники эксперимента отнеслись серьезнее, чем к тем, которые могли создать женщины.
Для второго этапа пригласили две тысячи человек. Им показывали картины, подписанные именами художников в случайном порядке. Итоги оказались такими же: «женские» работы получили более низкие оценки, чем «мужские».
«Результаты доказывают неблагоприятное положение женщин в арт-мире, основанное исключительно на их гендерной принадлежности. Покупатели мужского пола выступают движущей силой аукционного рынка, и также мы видим, что они предпочитают считать женское искусство неполноценным», — прокомментировал профессор Роман Крауссль.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.6191 грн
|100 USD
|2717.71 грн
|100 EUR
|3197.66 грн