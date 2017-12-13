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В истории песни Sweet Dreams оказались замешаны наркотики

В истории песни Sweet Dreams оказались замешаны наркотики
Дэйв Стюарт из британского синти-поп-дуэта Eurythmics рассказал историю создания хита Sweet Dreams.
В период работы над композицией музыкант плотно сидел на амфетамине.

Стюарт рассказал, как он вместе с вокалисткой Энни Леннокс отправился в составе группы The Tourists в Австралию, однако коллектив распался прямо во время турне. В результате они проводили свободное время в отеле, пытаясь записывать музыку. При этом Леннокс находилась в депрессии.

«Энни лежала на полу в позе эмбриона, когда у меня вдруг получилось сделать бит и рифф. Она неожиданно спросила: «Что это за чертовщина?», затем вскочила и стала играть на втором синтезаторе. Тогда мы записали начало Sweet Dreams», — поведал Стюарт.

Леннокс добавила, что люди неправильно понимают текст песни, а именно строки «Кто-то хочет использовать тебя, кто-то хочет быть использованным». «Люди считают, что это про секс и садо-мазо, но это совсем не так. Эта песня, судя по всему, главная композиция в брит-попе, которую неправильно поняли. Некоторые думают, что я пою: «Сладкие мечты сделаны из сыра» (Sweet dreams are made of cheese)», — пожаловалась певица.

Полное название трека — Sweet Dreams (Are Made of This). Композиция вышла как сингл в 1983 году, стала заглавной композицией для одноименного альбома Eurythmics и самым успешным хитом дуэта. Она попала в список из 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone и заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Трек неоднократно использовался в популярных фильмах, таких как «Горькая луна», «Господин Никто» и «Люди Икс: Апокалипсис», а в 1995-м на нее записал кавер шок-рокер Мэрилин Мэнсон. Eurythmics распались в 2005 году.

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