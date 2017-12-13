Найдена новая опасность микроволновок

Специалисты по акустике из США доказали, что разогретые в микроволновке яйца, которые уже были сварены вкрутую, могут взорваться, вызвав тяжелые ожоги у человека.

Сырые яйца взрываются, когда их пытаются приготовить в микроволновой печи. То же самое может произойти с очищенными вареными яйцами.

Физики из Сан-Франциско заинтересовались этим явлением из-за иска, поданного посетителем ресторана, который получил серьезные ожоги и потерял слух после того, как у него во рту взорвалось яйцо. Где и когда подан иск, газета не уточняет.

В ходе эксперимента яйца тщательно отваривали на водяной бане, а затем ставили в микроволновку, 30 процентов яиц лопнули после того, как их попытались вытащить из печи с помощью острого предмета. Однако специалисты считают, что потеря слуха из-за такого взрыва маловероятна.

По мнению ученых, взрыв происходит из-за того, что в желтке сваренных яиц находятся полости с водой, которая перегревается до температуры значительно выше точки кипения.