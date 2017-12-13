Харьков

  • 72
    •  / 

В Харькове несколько десятков домов останутся без отопления и воды

В Харькове несколько десятков домов останутся без отопления и воды
В ряде жилых домов Индустриального района Харькове с 00:00 14 декабря до 10:00 15 декабря будет прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водоводе по ул. Роганской, 145-а.

В частности, водоснабжение будет прекращено по адресам: ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-а, 296-б, 298, 298-а, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318-а, ул. Пятихатская, 5, 9, 11, рынок «Східна брама», ГРС-3, ул. Мира, 13, ул. Ростовская, 3, 3-а, 5, 7, 9, бул. Грицевца, 2-а, 3, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, рынок «1-й километр», ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 12, 14, 14-а, 16, 16-а, 116,124, 126, 126-а, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей13 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6191 грн
100 USD 2717.71 грн
100 EUR 3197.66 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи