В Харькове несколько десятков домов останутся без отопления и воды 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В ряде жилых домов Индустриального района Харькове с 00:00 14 декабря до 10:00 15 декабря будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водоводе по ул. Роганской, 145-а.



В частности, водоснабжение будет прекращено по адресам: ул. Тархова, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-а, 296-б, 298, 298-а, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318-а, ул. Пятихатская, 5, 9, 11, рынок «Східна брама», ГРС-3, ул. Мира, 13, ул. Ростовская, 3, 3-а, 5, 7, 9, бул. Грицевца, 2-а, 3, 3-б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, рынок «1-й километр», ул. Большая Кольцевая, 4, 6, 8, 12, 14, 14-а, 16, 16-а, 116,124, 126, 126-а, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138.