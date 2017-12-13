В Харькове пройдут новогодние квесты 13 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ряд мероприятий по случаю Дня Святого Николая, Нового года и Рождества Христова подготовили для харьковчан издательства, музеи и городские библиотеки.