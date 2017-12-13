Харьков

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В Харькове домам в районе Конного рынка отключили отопление

В Харькове домам в районе Конного рынка отключили отопление
Около 30 жилых домов и несколько больниц в Московском и Слободском районах Харькова 13 декабря остались без отопления.
По информации КП «Харьковские тепловые сети», причина этого – ремонт дефекта обратного трубопровода по улице Военной, 2.

В частности, в Основняском районе нет отопления восьми жилых домах, горячей воды – еще в трех жилых домах на участке, ограниченном улицей Военная, переулком Шота Руставели, проспектом Московским.

В Московском районе нет отопления в 21 жилом доме, в одной школе, трех больницах, четырех ведомственных учреждениях; горячей воды нет в пяти жилых домах на участке, ограниченном проспектом Московским, улицами Фейербаха, Чигирина, Харьковской набережной, площадью Фейербаха, переулком Почтовым.

Тепловики обещают закончить ремонт до 17.00.

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