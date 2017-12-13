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Трагедия на Сумской: Зайцева признала свою вину

Трагедия на Сумской: Зайцева признала свою вину
Подозреваемая Елена Зайцева признала свою вину.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

В своем выступлении Зайцева попросила прощения и заявила, что больше никогда не сядет за руль.

«Я соболезную и прошу у вас прощения. Я знаю, что это ничего не изменит, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно молюсь каждый день за погибших и потерпевших. Если бы можно было все вернуть, я отдала бы полжизни. Я никогда больше не сяду за руль», – отметила подозреваемая.

Кроме того, Зайцева отрицает, что принимала наркотики.

«Я знаю, что все считают, что я – наркоманка. Я не хочу, чтобы, в первую очередь, потерпевшие считали, что виновница ДТП – наркоманка. Я не наркоманка и никогда не употребляла наркотики. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд. Это случилось не под каким-то препаратом. Любые вещества, которые у меня нашли в крови – это от обезболивающих, которые я иногда принимаю из-за своей проблемы (травма головы после ДТП в детстве – ред). Пожалуйста, простите меня», – сказала Зайцева.

Кроме того, адвокат Зайцевой заявила, что защита не против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 декабря Киевский районный суд Харькова рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для Елены Зайцевой. 20-летняя девушка – водитель автомобиля Lexus, который 18 октября в результате столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg опрокинулся и вылетел на тротуар. Били сбиты 11 человек. Пятеро погибли на месте. Шестая жертва скончалась в больнице через несколько дней.

20 октября суд избрал для Зайцевой меру прсесечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права выйти под залог.

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