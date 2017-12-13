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Волейбол: «Змиевской энергетик» подтянулся к лидеру

Волейбол: «Змиевской энергетик» подтянулся к лидеру
Сразу в трех городах Украины прошли матчи третьего тура чемпионата Украины в мужской высшей лиге — втором дивизионе отечественного волейбола.
В двух из них — Скадовске Херсонской области и Сумах — играли харьковские команды. В Скадовске «Локо-ХГВУФК № 1» сначала уступил «Агро-спорту» из Антоновки Херсонской области — 0:3 (19:25, 15:25, 23:25), а затем в упорной борьбе вырвал победу у команды «Херсон-сити» — 3:2 (27:25, 18:25, 20:25, 25:19, 15:12). В Сумах две победы одержал «Змиевской энергетик» из поселка Слобожанский Змиевского района. Сначала «энергетики» повергли одесский «Заваир» — 3:1 (25:18, 27:25, 17:25, 25:23), а на следующий день взяли верх над ВСК «МХП-Винница» — 3:0 (25:18, 25:19, 26:24).

Набрав в семи матчах 16 очков, «Змиевской энергетик» поднялся на второе место, уступая два очка лидеру — сумскому «ШВСМ-СумГУ». «Локо-ХГВУФК № 1» с четырьмя очками идет пока четырнадцатым. Игры четвертого тура пройдут 13 и 14 января будущего года. В эти дни «Локо-ХГВУФК № 1» сыграет в Киеве с местным НУФВСУ и «Спартаком» из Свалявы, что на Закарпатье, а «Змиевской энергетик» снова отправится в Сумы, где сразится с львовской «Булавой» и луцким «Олюртрансом».

А в Белой Церкви прошли матчи второго  тура чемпионата страны в женской высшей лиге. «Харьковчанка» победила местный «Спортлицей» — 3:0 (25:16, 25:22, 25:13) и уступила хмельницкому «Новатору» — 0:3 (11:25, 19:25, 7:25). С девятью очками в четырех встречах харьковчанки занимают в турнирной таблице пятое место. В третьем туре 23 и 24 декабря харьковчанки сыграют во Львове с «Полтавчанкой» из Полтавы и местным «ЛГУФК-СКИФ».

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