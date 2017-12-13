Тренер харьковского «Локомотива» надеется на седьмого игрока 13 декабря 2017 г. Александр Ланевский 0 0

Судьба путевки в 1/8 финала Кубка Вызова для харьковского волейбольного клуба «Локомотив» решится в повторной встрече с «Брно», которая пройдет в Харькове 20 декабря.