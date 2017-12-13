Тренер харьковского «Локомотива» надеется на седьмого игрока

В первом матче 1/16 финала, который прошел на прошлой неделе в чешском городе Брно, харьковчане уступили со счетом 0:3
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Вернувшись из Чехии, главный тренер харьковского «Локомотива» Игорь Зяблицев прокомментировал для клубной пресс-службы первую игру с «Брно».
— Анализируя игру против «Брно» в Чехии скажу, что мы полностью провалили прием, – признался Игорь Генадиевич. – Семь эйсов за три партии – это много. Но не только к приему есть вопросы. Не сыграли наши доигровщики. Хотя по статистике мы совершили три ошибки в атаке, в то время как чешская команда сделала восемь. На блоке у нас тоже было преимущество. Но прием остался нашим слабым местом в этой игре. К тому же их сербский диагональный Штефан Окосанович провел очень хороший матч. Фактически на нем и строилась вся игра «Брно». Не скажу, что у нас не было настроя. Начали мы матч со счетом 7:1 в нашу пользу. Но затем надежная подача того же Окосановича и связующего «Брно» Андрея Боула выбили нас с приема. К тому же не стоит забывать, что для многих наших игроков это был вообще первый матч в еврокубках. Поэтому и психологический фактор здесь исключать нельзя. В составе «Брно» играют более искушенные волейболисты. Но все же результат 3:0 в их пользу, это лишь результат первого матча.
По словам Игоря Зяблицева, еще есть время досконально проанализировать игру соперника.
– Я уверен, что на своей площадке мы покажем более добротный волейбол во всех компонентах, – говорит главный тренер ВК «Локомотив». – Возможно, кто-то сочтет мой оптимизм самоуверенностью, но я скажу, что шансы у нас с чехами по-прежнему 50 на 50. Ведь победитель определяется только после двух игр, а в случае равенства по победам – после «золотого сета». У нас в Харькове зал намного лучше, чем в «Брно». Дома ведь и стены помогают. И, конечно же, мы рассчитываем на болельщиков, которые всегда нас хорошо поддерживали. Надеюсь, что и в предстоящем еврокубковом матче помогут нашей команде в качестве дополнительного, «седьмого» игрока.