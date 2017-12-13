Общество

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Пенитенциарии обсудили в Харькове миграционные вопросы

Пенитенциарии обсудили в Харькове миграционные вопросы
Представители Государственной миграционной службы Украины провели совместное совещание с пенитенциарами Харьковщины.
В управлении пробации Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции 12 декабря состоялось совещание с участием представителей Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области и отделов социально-воспитательной и психологической работы учреждений исполнения наказаний области. Обсуждались вопросы взаимодействия миграционной службы и персонала учреждений исполнения наказаний по вопросам реализации паспортизации, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Начальник управления пробации Ирина Яковец отметила, что благодаря проведенной работе, за 2017 год было оформлено 236 паспортов, из которых 109 – вместо утраченных, 28 – впервые, 99 – в связи с обменом. Заместитель начальника управления – начальник отдела по вопросам паспортизации и регистрации физических лиц управления по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации ГУДМС Украины в Харьковской области Елена Вапняр ознакомила присутствующих с существенными изменениями в нормативной базе, регламентирующей деятельность миграционной службы, принятых в 2016–2017 годах. Среди них –  внедрение и использование принципиально обновленных технических средств (в том числе мобильных), процедуры оформления биометрических паспортных документов, работа с иностранцами и лицами без гражданства.

Участники мероприятия также обсудили проблемные вопросы идентификации личности, установления принадлежности к гражданству и алгоритм взаимодействия по обеспечению осужденных паспортами гражданина Украины.

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