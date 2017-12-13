Трагедия на Сумской: Зайцевой продлили арест

Такое решение приняла судья Киевского районного суда.
В лекарствах, которые принимала перед ДТП Елена Зайцева, обнаружены наркотические средства. Об этом на судебном заседании 13 декабря в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения
сообщил прокурор Максим Блохин.
«Аннотации к лекарственным средствам не рекомендуют управлять автомобилем, поскольку эффект вывода их все равно влияет на координацию, внимательность и реакцию водителя... Мы не устанавливаем объем лекарств в организме. Мы - не врачи, мы - юристы, которые оперируют полученными данными», – отметил прокурор.
По его словам, то, что Зайцева не привлекалась к административной ответственности за создание аварийных ситуаций – недоработка сотрудников ГАИ и патрульной полиции.
«Сеть интернет содержит видео, сделанное в зимний период, где автомобиль Зайцевой грубо нарушает правила дорожного движения, создав опасность для других участников дорожного движения. На видео видно, что в день трагедии состоялись гонки с другим автомобилем», – отметил Максим Блохин.
Сторона обвинения попросила о продлении срока действия меры пресечения подозреваемой Зайцевой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней в пределах срока досудебного расследования.