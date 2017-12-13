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Трагедия на Сумской: Зайцевой продлили арест

Трагедия на Сумской: Зайцевой продлили арест
Суд продлил меру пресечения Елене Зайцевой в виде содержания под стражей до 10 февраля включительно.
Такое решение приняла судья Киевского районного суда.

В лекарствах, которые принимала перед ДТП Елена Зайцева, обнаружены наркотические средства. Об этом на судебном заседании 13 декабря в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения сообщил прокурор Максим Блохин.

«Аннотации к лекарственным средствам не рекомендуют управлять автомобилем, поскольку эффект вывода их все равно влияет на координацию, внимательность и реакцию водителя... Мы не устанавливаем объем лекарств в организме. Мы - не врачи, мы - юристы, которые оперируют полученными данными», – отметил прокурор.

По его словам, то, что Зайцева не привлекалась к административной ответственности за создание аварийных ситуаций – недоработка сотрудников ГАИ и патрульной полиции.

«Сеть интернет содержит видео, сделанное в зимний период, где автомобиль Зайцевой грубо нарушает правила дорожного движения, создав опасность для других участников дорожного движения. На видео видно, что в день трагедии состоялись гонки с другим автомобилем», – отметил Максим Блохин.

Трагедия на Сумской: Зайцева признала свою вину


Сторона обвинения попросила о продлении срока действия меры пресечения подозреваемой Зайцевой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней в пределах срока досудебного расследования.

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