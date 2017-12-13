Харьковские борцы вернулись с медалями 13 декабря 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

В Броварах завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин, в которых участвовали сильнейшие борцы страны.

По итогам Кубка на счету сборной Харьковской области одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали.



Победителем Кубка в весовой категории до 86 кг стал Мраз Джафарян. Он успешно дошел до финала, где победил киевлянина Степана Томашевского, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Серебряным призером в весовой категории до 79 кг стал харьковский борец Адлан Батаев, который в финале уступил Рустаму Дудаеву из Одесской области.



Бронзовые медали в соревнованиях среди мужчин завоевали Геворг Абраамян (весовая категория – до 57 кг) и Денис Бороган (весовая категория – до 61 кг).



В соревнованиях среди женщин на счету харьковских спортсменок была только одна награда – бронзовая, которую в весовой категории до 59 кг завоевала Екатерина Шакалова. В этом же весе еще одна харьковчанка Карина Заморская заняла четвертое место.