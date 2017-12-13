На новогодние праздники добавятся поезда из Харькова

В связи с увеличением пассажиропотока в период новогодних и рождественских праздников «Укрзалiзниця» назначила дополнительные поезда дальнего сообщения.

Ночной скорый поезд № 270/269 Одесса — Харьков — Сумы будет уходить из Одессы 22, 27, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января в 19.22, следовать через Харьков 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января со стоянкой 10.56 — 11.30 (23 декабря 11.05 — 11.30) и прибывать в Сумы в эти же дни в 15.30. В обратном направлении поезд № 270/269 Сумы — Харьков — Одесса будет отправляться из Сум 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января в 17.00, следовать через Харьков в те же дни со стоянкой 20.30 — 20.55 (23 декабря 20.30 — 21.36) и прибывать в Одессу 24, 29, 31 декабря, 3, 7, 9, 11 января в 13.54. Поезд следует через Смородино, Богодухов, Полтаву, Кременчуг, Знаменку, Кропивницкий (бывший Кировоград), Помошную, Первомайск-на-Буге, Врадиевку, Балту, Подольск (бывший Котовск), Раздельную.Ночной скорый поезд № 235/236 Харьков — Ужгород отправится из Харькова 12, 15, 19, 22, 27, 30 декабря, 4, 7 января в 10.27 и прибудет в Ужгород 13, 16, 20, 23, 28, 31 декабря, 5, 8 января в 11.50. Обратный поезд № 235/236 Ужгород — Харьков пойдет из Ужгорода 13, 17, 20, 23, 28 декабря, 1, 5, 8 января в 18.00 и прибудет в Харьков 14, 18, 21, 24 января в 19.37, 29 декабря, 2, 6, 9 января в 19.30. Маршрут поезда проходит через Богодухов, Сумы, Ворожбу, Конотоп, Бахмач, Нежин, Киев, Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовку, Здолбунов, Дубно, Броды, Львов, Стрый, Воловец, Сваляву, Мукачево, без захода в Чоп.